Генпрокуратура требует изъять имущество бизнесмена Зарубина и экс-главы Коми

Имущество обвиняемого в мошенничестве коммерсанта Александра Зарубина требуют обратить в доход России, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Сыктывкарского городского суда. Речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту хищений из бюджета Республики Коми и отмывания денежных средств.

Изъять имущество потребовала Генеральная прокуратура РФ. Ответчиками по иску надзорного органа помимо бизнесмена также проходят бывшие главы Республики Коми Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, их экс-заместитель Алексей Чернов, следует из материалов Сыктывкарского городского суда.

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры 13 марта.

Александр Зарубин скрылся от предварительного следствия за пределами России, в 2015 году его объявили в международный розыск. По версии следствия, в 2006 году бизнесмен создал ОПГ, в которую вовлек Вячеслава Гайзера и «иных лиц». С 2006 по 2011 годы сообщники нелегальным путем приобрели право на 100% акций ОАО «Птицефабрика "Зеленецкая"». В этих целях ценные бумаги были отчуждены из государственной собственности и внесены в уставный капитал ООО «Метлизинг», подконтрольного, по информации СКР, господину Зарубину. Действия фигурантов нанесли Республике Коми вред на 2,4 млрд рублей.

Татьяна Титаева