Оксана Дмитриева намерена вновь баллотироваться в Госдуму от Петербурга

Депутат Государственной думы от Санкт-Петербурга и член парламентского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева, избиравшаяся в нижнюю палату семи созывов, намерена участвовать в выборах в сентябре 2026 года. Об этом она сообщила «Ведомостям».

По данным издания, госпожа Дмитриева рассчитывает на выдвижение от партии «Новые люди» по одномандатному округу № 217, от которого избирается с 1999 года. В региональном отделении партии подтвердили планы поддержать ее кандидатуру, однако с учетом новой нарезки округов конкретный округ назвать пока не готовы.

В 2024 году Партия роста, от которой Дмитриева избиралась ранее, объединилась с «Новыми людьми», после чего политик стала членом этой партии. В 2021 году она победила в Юго-Восточном одномандатном округе Петербурга, набрав 33,28% голосов.

Опрошенные изданием эксперты по-разному оценивают ее перспективы на новых выборах. Среди факторов они называют изменение границ округа, нынешнюю публичную позицию Дмитриевой, а также возможный уровень административного сопротивления в кампании.

Артемий Чулков