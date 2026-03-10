Рейды против незаконной торговли цветами прошли у станций петербургского метро

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга накануне Международного женского дня провели рейды против несанкционированной торговли цветами более чем у 10 станций метрополитена. Об этом сообщили 10 марта в пресс-службе структуры Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Проверки прошли в том числе возле вестибюлей станций «Проспект Просвещения», «Ломоносовская», «Комендантский проспект», «Приморская», «Ленинский проспект», «Удельная», «Купчино», «Академическая», «Рыбацкое», «Московская», «Озерки» и «Улица Дыбенко».

В результате сотрудники комитета освободили от незаконной торговли около 30 земельных участков.

Артемий Чулков