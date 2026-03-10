В Ярославле пройдет винная ярмарка

В Ярославле в рамках федерального проекта «Винные ярмарки России», организованного Роскачеством, пройдет городской фестиваль на Советской площади. Как сообщили в правительстве области, мероприятие запланировано на 29 апреля – 2 мая.

Фото: Правительство Ярославской области Советская площадь, Ярославль

Как ранее сообщало Роскачество, цель проекта — повышение культуры потребления вина и популяризация качественных российских вин. Всего состоится девять ярмарок по всей стране, Ярославль даст старт проекту. Уточнялось, что на каждой ярмарке будет примерно по 10 виноделов.

На сайте Роскачества опубликован план ярославской ярмарки, в который включены лекторий, сцена, 14 домиков вин, два домика с гастрономией, зона отдыха.

«Ярмарки будут проходить в формате городского фестиваля: дегустации, лекции от виноделов и сомелье, гастрономические зоны и, конечно, возможность купить вино напрямую у производителей. Посетители смогут попробовать и приобрести лучшие образцы российского виноделия. В рамках образовательной программы… гостям расскажут, как выбрать качественное российское вино, где его искать, как ориентироваться в стилях и категориях, а также о принципах гастрономических сочетаний и правилах сервировки»,— поясняли в Роскачестве.

В правительстве области рассказали, что на ярмарке ждут не менее 50 тыс. гостей. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подчеркнул, что мероприятие откроет дополнительные возможности для местных фермеров и производителей.

Помимо Ярославля винные ярмарки также пройдут в Ростове, Тюмени, Владимире, Уфе, Сыктывкаре, Перми, Нарьян-Маре, Красноярске.

