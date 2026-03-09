Главные новости за 9 марта. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области в 2025 году в сфере грузоперевозок закрылось 2569 компаний. Это на 35% больше, чем ликвидировано в 2024 году. Зарегистрировано 2412 организаций — на 7% больше, чем годом ранее, и на 7,3% меньше, чем открылось в 2023 году.

В феврале 2026 года объем выдачи розничных кредитов снизился на 32% в сравнении с январем и достиг 16,1 млрд руб. При этом год к году показатель вырос на 13%. В феврале 2025 года он составлял 14 млрд руб.

ФГУП «Росморпорт» проведет электронный аукцион для выбора подрядчика на ремонтные дноуглубительные работы в морской части Азово-Донского морского канала (АДМК) в 2026 году. Стартовая цена контракта составляет 107,6 млн руб.

В отношении жителя Таганрога возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его подозревают в хищении 3,6 млн руб. при посредничестве в покупке автомобиля из-за границы.

В Кагальницком районе Ростовской области задержан оптовый наркокурьер, планировавший сбыть 12 килограммов мефедрона. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

В Ростовской области с 9 по 15 марта возможны перебои в работе телевидения и радио. В эти дни с 10:49 до 13:00 спутниковый сигнал может подвергаться влиянию солнечной активности. Иp-за природного явления могут пострадать передающие станции в ряде городов региона.