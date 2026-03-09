В Таганроге задержан посредник автодилера по подозрению в хищении 3,6 млн рублей

В отношении жителя Таганрога возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его подозревают в хищении 3,6 млн руб. при посредничестве в покупке автомобиля из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 36-летняя местная жительница. Она сообщила, что о покупке иностранного авто она договорилась с давним знакомым в апреле 2024 года. По условиям сделки, фигурант обязался подобрать машину и организовать доставку в течение 3-4 месяцев.

Общая сумма переданных посреднику денежных средств составила почти 6,8 млн руб. Потерпевшая оплачивала наличными частями.

«В ходе исполнения обязательств злоумышленник предоставлял недостоверные документы, не относящиеся к сделке, демонстрировал фото и видео автомобилей, не соответствующих заказу, многократно переносил сроки поставки, ссылаясь на проблемы с транспортировкой и таможенным оформлением, избегал предоставления официальных подтверждений о заключении договора купли-продажи»,— рассказали в полиции.

Около месяца подозреваемый не выходил на связь. Спустя полгода он отдал потерпевшей часть средств, оставшись должным почти 3,6 млн руб.

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

