В Ростовской области объем розничного кредитования снизился на 32%

В феврале 2026 года объем выдачи розничных кредитов снизился на 32% в сравнении с январем и достиг 16,1 млрд руб. При этом год к году показатель вырос на 13%. В феврале 2025 года он составлял 14 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наименьший объем розничного кредитования в регионе в 2025 году отмечен в феврале — 14 млрд руб. Наибольшее количество займов было одобрено в ноябре и декабре — 30 и 44,4 млрд руб. соответственно.

Значительное снижение показателя отмечено в начале 2026 года. Так, в январе было выдано розничных кредитов на 23,8 млрд руб., что на 46% меньше месяц к месяцу.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в декабре 2025 года в регионе доля отказов по розничным кредитам составила 81,6%, увеличившись на 2,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По заявкам заемщиков с персональным кредитным рейтингом свыше 750 баллов доля отказов составила 57%.

В целом по России доля отказов в 2025 году достигла 81,9%, поднявшись на 3,7 процентного пункта относительно декабря 2024 года.

Наталья Белоштейн