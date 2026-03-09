На Дону количество ликвидаций в сфере грузоперевозок выросло на 35%

В Ростовской области в 2025 году в сфере грузоперевозок закрылось 2569 компаний. Это на 35% больше, чем ликвидировано в 2024 году. Зарегистрировано 2412 организаций — на 7% больше, чем годом ранее, и на 7,3% меньше, чем открылось в 2023 году. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали аналитики сервиса для комплексной оценки контрагентов «Контур.Фокус».

По данным на 1 января 2026 года, в сфере грузоперевозок Дона работают 15627 организаций, что на 1% меньше, чем годом ранее. Количество ИП сократилось на 1,4% (до 14245), а юридических лиц — на 3,1% (до 1382). Если сравнивать с 2023 годом, то количество участников рынка грузоперевозок в Ростовской области выросло на 8,8%.

В «Контур.Фокусе» уточнили, что при исследовании учитывались компании с основными ОКВЭДами: 49.4 — «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», 49.41 — «Деятельность автомобильного грузового транспорта», 49.41.1 — «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами», 49.41.2 — «Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами», 49.42 — «Предоставление услуг по перевозкам».

«Прошедший год выдался непростым для отрасли — выросла стоимость владения автомобилем. И дело не в логистике, а в высокой процентной ставке. Дополнительное давление на рынок оказали снижение покупательского спроса и покупательной способности населения, волатильность валютного курса, ужесточение условий финансирования для дилерских сетей, а также высокая неопределенность по экономическим и геополитическим факторам. Однако заметен и значительный отложенный спрос: многие компании, которые давно не меняли автомобили, сейчас всерьез задумались об обновлении парка»,— комментирует директор департамента транспорта брендов SDAC и ASIASTAR Евгения Александрова.

Она отмечает, что Ростовская область исторически была и остается одним из самых конкурентных логистических рынков. «Мы наблюдаем процесс естественного отбора: количество ликвидаций компаний растет, но одновременно появляются и новые игроки. Ближайшие перспективы можно оценивать с осторожным оптимизмом. Опасения, что многие участники не справятся с трудностями, вполне обоснованы: несмотря на неоднократное снижение ключевой ставки, вполне возможен уход до 15–20% мелких и средних игроков в ближайший год. Определяющими факторами станут доступность финансирования для покупки техники, адекватность тарифов на перевозки и способность бизнеса быстро адаптироваться к изменениям рынка»,— считает Евгения Александрова.

Маргарита Синкевич