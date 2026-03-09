Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону из-за солнечной активности возможны перебои теле- и радиовещании

В Ростовской области с 9 по 15 марта возможны перебои в работе телевидения и радио. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В эти дни с 10:49 до 13:00 спутниковый сигнал может подвергаться влиянию солнечной активности. Из-за этого возможны кратковременные перебои в вещании.

В нескольких городах региона, включая Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Сальск, Морозовск и станицу Вешенскую, из-за природного явления могут пострадать передающие станции областного радиотелевизионного центра.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все