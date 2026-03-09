На ремонтное дноуглубление Азово-Донского канала направлено 107 млн рублей

ФГУП «Росморпорт» проведет электронный аукцион для выбора подрядчика на ремонтные дноуглубительные работы в морской части Азово-Донского морского канала (АДМК) в 2026 году. Стартовая цена контракта составляет 107,6 млн руб. Соответствующая информация содержится в материалах единой информационной системы в сфере закупок.

Заявки на участие принимаются до 30 марта, итоги аукциона подведут после 6 апреля 2026 года.

Согласно проектной документации, подрядчик обязуется выполнить работы с июня по ноябрь 2026 года с учетом ограничений на нерестовый период. Объем дноуглубительных работ составляет 150 тыс. куб. м.

В работах планируется использовать земкараван, состоящий из одного многочерпакового земснаряда, как минимум двух шаланд и одного мотозавозного крана. Все суда земкаравана должны обладать соответствующим классом регистра, чтобы проводить дноуглубительные работы в Таганрогском заливе.

Наталья Белоштейн