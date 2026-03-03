Работы на оползневом участке в Хостинском районе Сочи планируют завершить к лету

Федеральные дорожники приступили к подготовке трасс к курортному сезону 2026 года. Специалисты ФКУ «Черноморье» возобновили работы на Мамайском перевале. В рамках госконтракта, действующего до 2027 года, на федеральной трассе А-147 Джубга—Сочи предусмотрен ремонт покрытия на четырех участках: км 165–166, км 166–167, км 167–169 и км 169–171 от реки Ира до Мамайской развязки, сообщает пресс-служба ФКУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме дорожного покрытия специалисты планируют заменить 11 павильонов на остановках общественного транспорта, восстановить ограждения, тротуары и бортовые камни, которые находятся в ненормативном состоянии. Эти работы направлены на повышение безопасности и комфорта местных жителей и туристов.

На участках трассы А-147 км 189+079 — км 192+648 и км 193+158 — км 197 в Хостинском районе специалисты продолжают замену слоев износа. При благоприятных погодных условиях работы здесь планируют завершить до конца марта.

Ранее, с сентября по ноябрь 2025 года, специалисты провели площадной ремонт покрытия на всей автодороге Р-217 «Кавказ». В настоящее время заключены контракты на ремонт участков км 127–135+522 и км 101+700 — 112+050 с плановым завершением до ноября 2026 года.

Также в конце прошлого года специалисты выполнили ямочный и площадной ремонт на дороге А-146 Краснодар—Верхнебаканский. На трассе А-147, на 156-м километре в районе Нижнего Учдере, дорожники ликвидировали последствия оползня и восстановили эксплуатационные характеристики дороги. Движение по обеим полосам здесь было открыто уже в декабре 2025 года.

На оползневом участке на км 189 в Хостинском районе работы продолжаются, специалисты планируют восстановить движение в штатном режиме до начала курортного сезона. Всесторонний подход к ремонту и профилактике дорожного покрытия направлен на обеспечение безопасного и комфортного передвижения туристов и жителей региона в летний период.

Мария Удовик