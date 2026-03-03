Туапсинский балкерный терминал сократил перевалку удобрений на 18,7%

В январе—феврале 2026 года специалисты Туапсинского балкерного терминала (ТБТ) перевалили на экспорт 296 тыс. тонн минеральных удобрений. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия, этот показатель оказался на 18,7% ниже аналогичного периода 2025 года, когда объем составил 364 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В феврале текущего года через терминал специалисты обработали 145 тыс. тонн удобрений, что на 2,6% меньше результата февраля прошлого года. Исполнительный директор ТБТ Павел Кузнецов пояснил, что снижение грузооборота в январе связано с неблагоприятными погодными условиями и рядом внешних факторов, повлиявших на логистику.

Для компенсации отставания предприятие совместно с ОАО «РЖД» и грузоотправителями оперативно корректирует графики поставок. Специалисты терминала также взаимодействуют с надзорными органами и портовой администрацией для оптимизации операций и своевременного прохождения грузов.

ООО «Туапсинский балкерный терминал», зарегистрированное в 2003 году в Туапсинском районе Краснодарского края, входит в состав АО «Портовый альянс». Основная деятельность компании — вспомогательные услуги в сфере перевозок и перевалки грузов.

По итогам 2026 года руководство ТБТ планирует довести общий объем перевалки минеральных удобрений до 2,5 млн тонн, что превысит показатель 2025 года на 4%. Кроме того, предприятие направит 185 млн руб. на техническое развитие инфраструктуры, чтобы улучшить эффективность работы терминала и повысить скорость обработки грузов.

Специалисты терминала отмечают, что корректировка процессов и взаимодействие с ключевыми партнерами позволят компенсировать влияние зимних погодных условий и подготовиться к пиковым объемам перевалки в течение года. Ранее руководство ТБТ заявляло о намерении поддерживать стабильный рост экспортных поставок, несмотря на колебания спроса и внешние факторы.

Мария Удовик