За два года число самостроев в Сочи сократилось более чем вдвое

В Сочи за последние два года сократилось число фактов самовольного строительства. По данным администрации, с 2023 года их количество уменьшилось более чем вдвое. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин на планерном совещании, где также рассмотрели вопросы использования земельных участков и итоги социально-экономического развития.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В 2026 году специалисты зафиксировали 26 новых случаев самовольного строительства. Муниципалитет совместно с контрольно-надзорными органами продолжает проверять объекты, выявлять нарушения градостроительных норм и нецелевое использование земли. По коммерческим и недостроенным зданиям власти обращаются в суд для принятия решений о сносе. В отношении заселенных домов собственникам разъясняют порядок приведения объектов в соответствие с требованиями законодательства.

Отдельное внимание уделяют крупным нестационарным объектам на частных участках. Сейчас на контроле находятся 14 таких сооружений. В администрации подготовили изменения в правила благоустройства, которые предполагают запрет размещения НТО ближе трех метров от границ территорий общего пользования и ограничение их площади до 150 кв. м.

В 2025 году специалисты выявили 294 случая нецелевого использования земельных участков. По информации мэрии, 88 правообладателей устранили нарушения добровольно, по остальным материалам инициирована судебная работа. Кроме того, эксперты обследовали 34 участка площадью от 2,5 га, предоставленных в аренду и не используемых по назначению, чтобы оценить возможность их вовлечения в оборот, в том числе под социальные объекты.

Мария Удовик