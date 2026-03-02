Стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости в Москве первые два месяца 2026 года выросла на 11%

Российский сервис по управлению коммерческой недвижимостью ROITeam вместе с аналитиками выяснили, на сколько изменились цены на коммерческую недвижимость в Москве по итогам первых двух месяцев 2026 года.

Фото: freepik.com

Так, стоимость одного квадратного метра коммерческой недвижимости в столице выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ставки аренды в офисном сегменте по Москве и области, особенно для качественных объектов, продолжили расти: ставки класса А достигали уровня 30 000–32 000 /год за 1 кв. м, а для B-класса — на уровне 23 000–24 500 /год за 1 кв. м. По словам аналитиков — интерес арендаторов к бизнес-пространствам в Москве продолжает расти с 2025 года.

Помимо этого, увеличилась активность инвесторов в коммерческую недвижимость, несмотря на нестабильную экономику,— интерес к покупке офисов вырос на 17%, торговых объектов — на 8%, а складов и помещений под кладовые — на 22%, по сравнению с аналогичным периодов в 2025 году.

Рост интереса, по мнению аналитиков, по-прежнему связан с ограниченным количеством ввода новых коммерческих объектов в эксплуатацию в Москве и регионах — на фоне роста себестоимости строительства и неопределенности на рынке. Все это напрямую влияет на спрос и стоимость объектов.