Главные новости за неделю с 23 февраля по 1 марта. Ростов-на-Дону и область

Власти Ростовской области планируют расширить сотрудничество с Народной Республикой Бангладеш. Предприниматели Бангладеш планируют направить средства на реализацию в области сельхозпроектов. Речь идет в том числе и о создании тепличных хозяйств. Республика также заинтересована в увеличении поставок пшеницы, чечевицы и подсолнечного масла.

Ростовская область поднялась на шестое место в рейтинге качества жизни. Рейтинг составлен на базе оценки 66 показателей, охватывающих различные аспекты социальной сферы, инфраструктуры, экономического развития и уровня жизни.

В Ростове-на-Дону 4 марта в 10:35 пройдет комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. На улицах включатся электросирены и прозвучит речевая информация на ТВ и радио.

В Егорлыкском районе Ростовской области планируют первыми в стране внедрить инновационный метод искусственного вызова осадков с помощью электрических разрядов. Речь идет о технологии локального управления климатом, разработанной российскими учеными для решения проблемы с засухой. Эта разработка уже опробована в ОАЭ, Казахстане, Иране и Узбекистане.

Волгодонский районный суд на 30 суток приостановил работу кафе «Лаваш» в одном из ТРЦ Волгодонска. После того, как сообщение об отравлении 20 человек появилось в ряде СМИ, специалисты Роспотребнадзора проверили помещения кафе, которое принадлежит частному предпринимателю.

В Ростовской области со 2 по 8 марта ожидаются кратковременные отключения теле- и радиовещания. Перебои в вещании ожидаются в промежуток с 8:40 по 12:40 по мск.

ФК «Ростов» направит жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС на арбитраж матча с «Краснодаром», который завершился поражением ростовчан со счетом 1:2. Об этом сообщил «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.