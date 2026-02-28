Власти Ростовской области планируют расширить сотрудничество с Бангладеш

Власти Ростовской области планируют расширить сотрудничество с Народной Республикой Бангладеш. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Предприниматели Бангладеш планируют направить средства на реализацию в области сельхозпроектов. Речь идет в том числе и о создании тепличных хозяйств. Республика также заинтересована в увеличении поставок пшеницы, чечевицы и подсолнечного масла.

Кроме того, представители республики предложили рассмотреть возможность увеличения студенческого обмена. В прошлом году количество обучающихся в Ростовской области студентов из Бангладеш увеличилось почти втрое – до 266 человек.

Мария Хоперская