Кафе в Волгодонске закрыли на 30 суток после массового отравления

Волгодонский районный суд на 30 суток приостановил работу кафе «Лаваш» в одном из ТРЦ Волгодонска. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

После того, как сообщение об отравлении 20 человек появилось в ряде СМИ, специалисты Роспотребнадзора проверили помещения кафе, которое принадлежит частному предпринимателю. Они выявили нарушения по восьми статьям санитарных норм и трем статьям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС).

Владельца кафе признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). В ходе судебного заседания предприниматель признала вину частично.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», ранее в СМИ появилась информация о том, что около 20 человек были доставлены в больницу с признаками отравления. Все они посетили одну из точек общепита в торгово-развлекательном центре Волгодонска. Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Мария Хоперская