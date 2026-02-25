В Ростовской области впервые испытают электронную технологию вызова осадков

В Егорлыкском районе Ростовской области планируют первыми в стране внедрить инновационный метод искусственного вызова осадков с помощью электрических разрядов. Об этом сообщили «Ведомости. Юг» со ссылкой на данные управляющего партнера компании «Асгард групп» Геннадия Чеканова.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Речь идет о технологии локального управления климатом, разработанной российскими учеными для решения проблемы с засухой. Эта разработка уже опробована в ОАЭ, Казахстане, Иране и Узбекистане.

Новый метод отличается от традиционных способов вызова осадков, уже используемых в России, тем, что он позволяет создавать атмосферный фронт в нужных местах, в то время как традиционные методы, такие как засев облаков специальными реагентами, требуют наличия естественных облаков.

В Егорлыкском районе эта технология будет внедрена на одном из частных предприятий.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что процедуру искусственного вызова осадков с помощью реагентов власти Ростовской области планируют начать во второй половине весны 2026 года.

Наталья Белоштейн