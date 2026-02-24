Ростовская область поднялась на шестое место в рейтинге качества жизни

По результатам 2025 года Ростовская область в рейтинге качества жизни, подготовленном «РИА Новости», переместилась с седьмого на шестое место, набрав 71 балл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Рейтинг составлен на базе оценки 66 показателей, охватывающих различные аспекты социальной сферы, инфраструктуры, экономического развития и уровня жизни. Эти данные были использованы для вычисления единого интегрального показателя, который применялся для сравнительного анализа между регионами.

Лидирующие позиции в рейтинге продолжают удерживать Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их суммарные показатели превышают 80 баллов, значительно опережая остальные регионы.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в рейтинге туристического потенциала российских регионов за 2025 год Ростовская область заняла 20 место среди 85 субъектов РФ.

Наталья Белоштейн