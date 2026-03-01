ФК «Ростов» оспорит решения судьи в матче против «Краснодара»

ФК «Ростов» направит жалобу в экспертно-судейскую комиссию РФС на арбитраж матча с «Краснодаром», который завершился поражением ростовчан со счетом 1:2. Об этом сообщил «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Согласно информации, встреча 19-го тура Российской премьер-лиги состоялась 28 февраля в Краснодаре. Главный арбитр Антон Фролов четырежды использовал систему видеоассистента рефери. VAR применялся при назначении пенальти в ворота обеих команд, отмене второго гола хозяев и удалении защитника гостей Ильи Вахании.

«Ростов обратится в ЭСК РФС по эпизоду с удалением»,— сообщил собеседник агентства.

В следующем туре РПЛ ростовчане 7 марта встретятся с калининградской «Балтикой» на домашней арене.

Валентина Любашенко