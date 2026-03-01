С начала 2026 года спрос на отдых в Сочи снизился на 30% по сравнению с прошлым годом, главным образом изза регулярных ограничений работы аэропорта, вызванных атаками беспилотников. Дополнительно падение интереса усугубляет высокая стоимость авиабилетов и зависимость курорта от авиасообщения, так как только 15% гостей приезжают автомобилями, приводят данные эксперты рынка. Каким на курорте ожидается летний сезон, «Ъ-Сочи» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА), генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Алексан Мкртчян

Фото: предоставлено автором

«Я видел публикации о снижении турпотока и был искренне удивлен — с такими оценками согласиться не могу. Последний месяц горнолыжного сезона прошел активно: загрузка в горном кластере стабильная, люди катаются, спрос есть. Параллельно пляжный кластер также показывает загрузку. Поэтому говорить о том, что Сочи просел, некорректно — это главный туристический драйвер всего региона.

Мы фиксируем важный тренд: туристы все чаще выбирают автомобиль вместо поезда или самолета. Да, стоимость авиабилетов сдерживает спрос, но люди не отказываются от поездки — они пересаживаются на машины. Причем едут не только из Ростова, Ставрополя, Краснодара, Пятигорска, Волгограда или Воронежа, но и из Москвы и Санкт-Петербурга. Большим семьям это экономически выгоднее. Второй тренд — смещение спроса в сторону апартаментов вместо классических отелей, так как это тоже выгодно.

Из-за роста автотуризма официальная статистика может не полностью отражать реальный поток. Пассажиров самолетов и поездов легко учитывать, а автомобильный трафик фиксируется менее прозрачно. Поэтому отдельные цифры могут выглядеть слабее фактической загрузки объектов размещения.

Если говорить о перераспределении внутри региона, Анапа действительно просела по отношению к Сочи из-за мазутного кризиса. Весна и начало лета будут для Анапы сложными. Однако я уверен на 100%, что к июлю все пляжи откроют для купания. Сейчас обсуждение галечных пляжей выглядит второстепенным: в Анапе их менее 10%, ключевое значение имеют песчаные территории. Уже идут работы по завозу песка, и к середине сезона ситуация стабилизируется, после чего бизнес начнет восстанавливаться.

Геленджик постепенно растет, в том числе благодаря близости к Новороссийску. Турпоток в Геленджик увеличивается за счет аэропорта, но люди пользуются им и уезжают в другие города края. Краснодар также демонстрирует устойчивый рост турпотока — во многом за счет расширения географии рейсов. По сравнению с прошлым годом цифры выросли не менее чем на 40%. По объему и направлению авиасообщения краевой центр опережает Геленджик, что напрямую влияет на динамику спроса.

По Крыму ожидается рост на 15–17%. Это связано, прежде всего, с тем, что в прошлом году часть номерного фонда не была заполнена, и сейчас загрузка выравнивается. При этом масштабного строительства, сопоставимого с Сочи, там нет. Основной прирост турпотока традиционно дают крупные объекты на 200–300 и более номеров. Именно такие проекты — на 500 и даже 1 тыс. номеров — формируют дополнительный поток. Малые гостиницы на 10–20 номеров серьезной статистической прибавки не обеспечивают. На Азовском побережье Краснодарского края крупных проектов практически нет — новые объекты можно пересчитать по пальцам одной руки.

Важно учитывать и транспортный фактор. Аэропорт Анапы в этом году, скорее всего, не откроется, как и аэропорт Крыма. Для регионов Сибири и Дальнего Востока это критично: поезд из Омска идет порядка 72 часов и ходит редко, прямых поездов в Крым практически нет. В результате туристы из этих территорий будут выбирать Сочи и Краснодар как более доступные направления».