Главные новости за 27 февраля. Ростов-на-Дону и область

В Волгодонске возбудили уголовное дело после отравления посетителей кафе в ТРЦ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам колонии общего режима 50-летнюю жительницу Лермонтова Ставропольского края по обвинению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

В Таганроге в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме на улице Циолковского произошло частичное разрушение балкона. По предварительным данным, в квартире находилась женщина, но информация уточняется.

В Ростове-на-Дону 4 марта в 10:35 пройдет комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. На улицах включатся электросирены и прозвучит речевая информация на ТВ и радио.

Власти Ростова-на-Дону и собственники дома по ул. Шаумяна, 42 рассмотрят вопрос об изменении статуса дома из ИЖС в МКД для признания его аварийным. Встреча состоится в администрации Ленинского района 3 марта.

Начальником Управления по борьбе с киберпреступлениями в составе ГУ МВД России по Ростовской области стал подполковник полиции Сергей Погодин.