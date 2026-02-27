СКР возбудил уголовное дело после отравления посетителей кафе в Волгодонске

В Волгодонске возбудили уголовное дело после отравления посетителей кафе в ТРЦ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что около 20 человек были доставлены в больницу с признаками отравления. Все они посетили одну из точек общепита в торгово-развлекательном центре.

В ходе расследования уголовного дела следователи установят точное число пострадавших и дадут оценку соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил безопасности при оказании услуг общественного питания.

Мария Хоперская