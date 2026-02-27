Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове осудили жительницу Ставрополья за оправдание терроризма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам колонии общего режима 50-летнюю жительницу Лермонтова Ставропольского края по обвинению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судом установлено, что в декабре 2023 года подсудимая разместила в открытой группе одного из мессенджеров публикацию с одобрением деятельности запрещенной в РФ террористической организации.

Приговор не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн

