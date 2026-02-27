В Таганроге обломки украинской ракеты повредили балкон жилого дома
Над Ростовской области средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
В Таганроге в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме на улице Циолковского произошло частичное разрушение балкона. По предварительным данным, в квартире находилась женщина, но информация уточняется. На месте работают экстренные службы.