В Таганроге обломки украинской ракеты повредили балкон жилого дома

Над Ростовской области средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Таганроге в результате падения обломков ракеты в жилом многоквартирном доме на улице Циолковского произошло частичное разрушение балкона. По предварительным данным, в квартире находилась женщина, но информация уточняется. На месте работают экстренные службы.

Константин Соловьев

