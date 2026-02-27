На Дону начальником Управления по борьбе с киберпреступлениями стал Сергей Погодин

Начальником Управления по борьбе с киберпреступлениями в составе ГУ МВД России по Ростовской области стал подполковник полиции Сергей Погодин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ростовской области Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Сергей Погодин — уроженец Таганрога. В 2012 году окончил Южный Федеральный университет по специальности в области связи. В том же году он начал службу в органах внутренних дел.

На протяжении десяти лет работал в уголовном розыске, а с 2022 года господина Погодина перевели в Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Ростовской области. Спустя два года он занял пост начальника отдела одного из подразделений.

За успехи в службе Сергея Погодина наградили медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе 3 степени».

Мария Хоперская