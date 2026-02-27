В Ростове дом с рухнувшей стеной на Шаумяна могут признать аварийным

Власти Ростова-на-Дону и собственники дома по ул. Шаумяна, 42 рассмотрят вопрос об изменении статуса дома из ИЖС в МКД для признания его аварийным. Встреча состоится в администрации Ленинского района 3 марта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава администрации Юлия Мищук.

Фото: Telegram-канал главы администрации Ленинского района Юлии Мищук

В совещании примут участие представители администрации Ленинского района, управления ЖКХ, АО «Ростовское БТИ», департамента координации строительства и департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», обрушение стены дома по ул. Шаумяна, 42 произошло утром 26 февраля. На момент происшествия в доме никто не проживал.

Наталья Белоштейн