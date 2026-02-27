На Кубани и Дону изменят условия льготных кредитов для АПК

Растениеводы Краснодарского края и Ростовской области с 2027 года будут получать льготные краткосрочные кредиты на новых условиях. Специалисты Минсельхоза России приняли решение: займы свыше 200 млн руб. станут доступны только при наличии страхования посевов. Об этом сообщает Поле.РФ со ссылкой на замминистра сельского хозяйства РФ Елену Фастову.

Новые требования распространят на 68 регионов, подверженных риску чрезвычайных ситуаций. Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова подчеркнула, что поводом для корректировки механизма стали события прошлого года. В Краснодарском крае и Ростовской области действовали режимы ЧС, при этом застрахованные хозяйства получили значительные компенсации, а производители без страховой защиты обратились за пролонгацией кредитов. В результате специалисты министерства пересмотрели подход к поддержке сезонных работ.

По итогам 2025 года Кубань и Дон стали крупнейшими получателями страховых выплат в системе агрострахования с господдержкой. По данным Национального союза агростраховщиков, аграрии каждого из регионов получили около 3 млрд руб. компенсаций за погибший урожай. Президент НСА Корней Биждов уточнил, что хозяйствам Краснодарского края и Ростовской области перечислили по 3 млрд руб. Практически все средства направили на покрытие убытков в растениеводстве.

В целом страховщики выплатили аграриям 9,5 млрд руб. в 45 регионах страны. Из этой суммы 8,6 млрд руб. специалисты направили на компенсацию гибели сельхозкультур в 38 регионах, еще 891 млн руб. — на возмещение утраты поголовья в восьми субъектах. По упрощенной программе страхования урожая при ЧС производители получили 717 млн руб. в 13 регионах.

