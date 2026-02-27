На Кубани и Дону изменят условия льготных кредитов для АПК
Растениеводы Краснодарского края и Ростовской области с 2027 года будут получать льготные краткосрочные кредиты на новых условиях. Специалисты Минсельхоза России приняли решение: займы свыше 200 млн руб. станут доступны только при наличии страхования посевов. Об этом сообщает Поле.РФ со ссылкой на замминистра сельского хозяйства РФ Елену Фастову.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Новые требования распространят на 68 регионов, подверженных риску чрезвычайных ситуаций. Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова подчеркнула, что поводом для корректировки механизма стали события прошлого года. В Краснодарском крае и Ростовской области действовали режимы ЧС, при этом застрахованные хозяйства получили значительные компенсации, а производители без страховой защиты обратились за пролонгацией кредитов. В результате специалисты министерства пересмотрели подход к поддержке сезонных работ.
По итогам 2025 года Кубань и Дон стали крупнейшими получателями страховых выплат в системе агрострахования с господдержкой. По данным Национального союза агростраховщиков, аграрии каждого из регионов получили около 3 млрд руб. компенсаций за погибший урожай. Президент НСА Корней Биждов уточнил, что хозяйствам Краснодарского края и Ростовской области перечислили по 3 млрд руб. Практически все средства направили на покрытие убытков в растениеводстве.
В целом страховщики выплатили аграриям 9,5 млрд руб. в 45 регионах страны. Из этой суммы 8,6 млрд руб. специалисты направили на компенсацию гибели сельхозкультур в 38 регионах, еще 891 млн руб. — на возмещение утраты поголовья в восьми субъектах. По упрощенной программе страхования урожая при ЧС производители получили 717 млн руб. в 13 регионах.