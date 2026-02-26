Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре у начальника налоговой проходят обыски

У начальника ИФНС России №3 по Краснодару Арсена Саркисяна проходят обыски. Он подозревается в причастности к афере с земельным участком стоимостью более 120 млн руб. в Крымске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арсен Саркисян подозревается в причастности к незаконному выбытию из муниципальной собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения в целях строительства на территории Крымска рыночной стоимостью свыше 120 млн руб.

Алина Зорина

Новости компаний Все