В Краснодаре у начальника налоговой проходят обыски

У начальника ИФНС России №3 по Краснодару Арсена Саркисяна проходят обыски. Он подозревается в причастности к афере с земельным участком стоимостью более 120 млн руб. в Крымске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Арсен Саркисян подозревается в причастности к незаконному выбытию из муниципальной собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения в целях строительства на территории Крымска рыночной стоимостью свыше 120 млн руб.

Алина Зорина