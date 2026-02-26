Главные новости к утру 26 февраля

Президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский обсуждали возможность трехсторонней встречи с Владимиром Путиным, пишет Axios.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев посетит Женеву для переговоров с американскими чиновниками, узнало ТАСС.

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя урегулирование конфликта между Россией и Украиной, сказал, что терпение Дональда Трампа не безгранично.

Россия, США и Китай должны участвовать в любом соглашении по ядерному оружию, заявил Марко Рубио.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о планах нарастить ядерную мощь страны.

Россия имеет вопросы к уставу и мандату «Совета мира», заявили в МИД.

Экипаж американского катера приблизился к берегам Кубы и открыл стрельбу по сотрудникам погранслужбы.

Генпрокурор Венесуэлы и один из ключевых союзников Николаса Мадуро Тарек Уильям Сааб подал в отставку.