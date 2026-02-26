Axios: Трамп хочет завершить конфликт на Украине через месяц

Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что хочет увидеть завершение российско-украинского конфликта через месяц, пишет Axios со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, 25 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели 30-минутный телефонный разговор. В нем также участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять господина Трампа Джаред Кушнер. Собеседник Axios уточнил, что беседа была дружелюбной и позитивной.

В разговоре президент Украины поблагодарил Дональда Трампа за оказанную стране помощь. Владимир Зеленский добавил, что только господин Трамп может убедить Владимира Путина остановить боевые действия. «Затем Зеленский сказал, что надеется на окончание войны в этом году, на что Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась через месяц»,— сказал один из источников.

По информации Axios, президенты США и Украины обсуждали возможную трехстороннюю встречу президентов с участием Владимира Путина. Дональд Трамп сказал, что будет работать над организацией таких переговоров, если четвертый раунд трехсторонних переговоров России—США—Украины пройдет успешно.

Следующая трехсторонняя встреча делегаций запланирована на начало марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что президентам стоит встречаться только для того, чтобы финализировать договоренности.