Северная Корея сосредоточится на расширении ядерного арсенала

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о планах нарастить ядерную мощь страны. Он добавил, что Северная Корея намерена разработать более мощные межконтинентальные баллистические ракеты, а также ударные системы с использованием искусственного интеллекта и беспилотных летательных аппаратов.

«Наша партия твердо намерена и дальше расширять и укреплять нашу национальную ядерную энергетику и в полной мере использовать свой статус ядерного государства. Мы сосредоточимся на проектах по увеличению количества ядерного оружия и расширению ядерных средств»,— сказал Ким Чен Ын на военном параде, который прошел после IX съезда Трудовой партии Кореи (цитата по Reuters).

Северокорейский лидер коснулся и темы отношений с Соединенными Штатами. «Если США откажутся от своей политики конфронтации с Северной Кореей, уважая нынешний статус нашей страны... нет причин, по которым мы не могли бы хорошо ладить с США»,— указал он. Глава КНДР трижды встречался с Дональдом Трампом в период его первого президентского срока, но до сих пор не принял предложения американского лидера, пишет Reuters.

Южную Корею Ким Чен Ын назвал «самым враждебным врагом», исключив возможность переговоров. Он добавил, что Пхеньян «может предпринять действия», если Сеул будет вести себя «отвратительно», и подчеркнул, что в этом случае «нельзя исключить полного краха Южной Кореи».

Эрнест Филипповский