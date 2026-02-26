МИД: Россия имеет вопросы к уставу и мандату «Совета мира» Трампа

Устав и мандат «Совета мира», создание которого инициировал президент США Дональд Трамп, вызывают вопросы у России, сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

«Не секрет, что в Уставе Совета мира он определен как новая международная структура, призванная сменить "механизмы, слишком часто оказывавшиеся неэффективными". В качестве мандата зафиксировано "содействие обеспечению долгосрочного мира в регионах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой", а сектор Газа не упомянут ни разу»,— сказал господин Логвинов в интервью ТАСС.

Как добавил директор департамента МИД, такой подход вызывает вопросы о том, как «Совет мира» будет сосуществовать с ООН и Советом безопасности при организации. Он указал, что Совбез ООН — единственный общепризнанный орган по поддержанию международного мира и безопасности.

Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» 16 января. Изначально объединение разрабатывалось для контроля за соблюдением условий мира в секторе Газа. Позднее президент США решил расширить полномочия организации, чтобы урегулировать конфликты и в других точках мира. За долгосрочное членство в «Совете мира» Соединенные Штаты запросили $1 млрд от каждой страны. Россия получила приглашение войти в состав объединения.

