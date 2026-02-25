МВД Кубы сообщило о перестрелке пограничников с американским катером

Сотрудники береговой охраны Кубы застрелили четырех человек, находившихся на борту скоростного катера, зарегистрированного в США. Судно вторглось в территориальные воды, его пассажиры открыли стрельбу. Об этом сообщило МВД в Гаване, передает AFP. Еще шесть человек ранены.

Катер, зарегистрированный во Флориде, был обнаружен в одной миле от острова Фальконес-Кей в провинции Вилья-Клара. Согласно заявлению министерства, «с катера раздались выстрелы», когда к нему приблизилось судно береговой охраны. Был ранен командир кубинского судна. МВД Гаваны заявило, что по-прежнему привержено «защите своих территориальных вод». Всем пострадавшим оперативно оказывают медицинскую помощь.

Отношения Кубы и США обострились в конце января. Тогда президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на Кубу. Транзит горючего в страну прекратили Венесуэла и Мексика. На острове начался дефицит топлива и возникли перебои с электроэнергией. Возможные меры поддержки Кубы в связи с топливным кризисом обсуждаются в правительстве РФ.