Рубио об урегулировании конфликта на Украине: терпение Трампа не безгранично

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Соединенные Штаты не хотят отстраняться от урегулирования конфликта между Россией и Украиной. При этом он указал, что «терпение Дональда Трампа не безгранично».

В разговоре с журналистами господин Рубио отметил, что в переговорах об урегулировании конфликта есть прогресс. При этом нерешенными «по-прежнему остаются очень сложные вопросы», хотя их круг и сузился.

17 и 18 февраля в Женеве прошел третий раунд трехсторонних переговоров России—США—Украины. Четвертый раунд, как ожидается, состоится в начале марта.

