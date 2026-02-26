Генеральный прокурор Венесуэлы подал в отставку

Генпрокурор Венесуэлы и один из ключевых союзников Николаса Мадуро Тарек Уильям Сааб подал в отставку. Он занимал должность с 2017 года.

«Национальная ассамблея получила письма, адресованные депутату Хорхе Родригесу Гомесу, председателю этого законодательного органа, подписанные: во-первых, гражданином Тареком Уильямом Саабом, в которых он подает в отставку с поста генерального прокурора»,— сообщила секретарь парламента Мария Алехандра Эрнандес (цитата по Reuters).

Одновременно с Тареком Саабом в отставку ушел омбудсмен по правам человека в Венесуэле Альфредо Руис Ангуло. Парламент выберет исполняющих обязанности генпрокурора и омбудсмена.

Как пишет Reuters, Тарек Сааб всегда отрицал, что власти Венесуэлы удерживают политических заключенных. После похищения президента Николаса Мадуро вооруженными силами США господин Сааб комментировал агентству закон об освобождении политзаключенных. Он выразил надежду, что масштабная амнистия обеспечит «полностью умиротворенную» страну.