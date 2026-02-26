Рубио: Россия и Китай должны участвовать в любом соглашении по ядерному оружию

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что любой договор по ядерному оружию должен включать США, Россию и Китай.

«Президент твердо убежден, что для того, чтобы любое соглашение по ядерной программе в XXI веке было легитимным, в нем должны участвовать три страны — США, Россия и Китай, и мы собираемся продолжать изучать их готовность к этому»,— сказал господин Рубио журналистам.

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин, «возможно, работают над планом» ядерного разоружения. 5 февраля 2026-го истек срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который ограничивал ядерные арсеналы России и США. 24 февраля Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что делегации двух стран провели переговоры, посвященные созданию нового договора о контроле над ядерным оружием.