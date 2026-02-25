Дмитриев посетит Женеву для переговоров с делегацией США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев намерен посетить Женеву для встречи с представителями США, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник. Позднее о планах господина Дмитриева полететь в Женеву со ссылкой на источник сообщило агентство ТАСС.

«Дмитриев прилетает завтра (26 февраля,— "Ъ")»,— сказал собеседник «РИА Новости». Он уточнил, что Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Источник ТАСС сообщил, что господин Дмитриев «продолжит переговоры с американцами по экономическому треку».

17–18 февраля в Женеве прошли трехсторонние переговоры России—США—Украины. По информации ТАСС, четвертый раунд переговоров России, Украины и США перенесен на начало марта.

