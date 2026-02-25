Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Премьер Мишустин об инфляции, росте ВВП, семейной ипотеке и роботах

Премьер Михаил Мишустин отчитался в Госдуме о работе правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Что сказал премьер депутатам — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

  • Инфляция в России по итогам 2025 года сократилась до 5,6%.
  • Безработица сохраняется на уровне 2,2%.
  • МРОТ вырос в России до 27 тыс. руб., повышение затронуло более 4,5 млн человек.
  • ВВП России в 2025 году увеличился на 1%, за три года его рост превысил 10%.
  • Всемирный банк отнес Россию к лидерам по цифровизации гостехнологий.
  • Россия запускает производство самолета Ту-214.
  • В России началось тестовое производство фотонных интегральных схем для развертывания сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
  • В трети регионов России развернута инфраструктура для испытания БПЛА.
  • В России работают центры промышленной робототехники, общее число роботов в стране увеличилось более чем в 1,5 раза.
  • Благодаря заключенным в 2025 году специальным инвестконтрактам (СПИК) будет привлечено более 170 млрд руб. Эти средства направят на крупные индустриальные проекты.
  • Правительство подготовило все необходимое для запуска ежегодной семейной выплаты, которой смогут воспользоваться более 4 млн человек.
  • Ставки по семейной ипотеке могут стать дифференцированными в зависимости от количества детей в семье.
  • Несырьевой неэнергетический экспорт в 2025 году вырос почти на 9,5% и приблизился к 13 трлн руб., на дружественные страны пришлось почти 86%.
  • Власти увеличат число бюджетных мест по самым востребованным специальностям, необходимым для технологического лидерства России.
  • Среднее профобразование в РФ будет называться специальным профессиональным.

