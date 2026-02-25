Премьер Мишустин об инфляции, росте ВВП, семейной ипотеке и роботах
Премьер Михаил Мишустин отчитался в Госдуме о работе правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. Что сказал премьер депутатам — в подборке «Ъ».
Трансляция выступления председателя правительства России Михаила Мишустина в Госдуме
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
- Инфляция в России по итогам 2025 года сократилась до 5,6%.
- Безработица сохраняется на уровне 2,2%.
- МРОТ вырос в России до 27 тыс. руб., повышение затронуло более 4,5 млн человек.
- ВВП России в 2025 году увеличился на 1%, за три года его рост превысил 10%.
- Всемирный банк отнес Россию к лидерам по цифровизации гостехнологий.
- Россия запускает производство самолета Ту-214.
- В России началось тестовое производство фотонных интегральных схем для развертывания сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
- В трети регионов России развернута инфраструктура для испытания БПЛА.
- В России работают центры промышленной робототехники, общее число роботов в стране увеличилось более чем в 1,5 раза.
- Благодаря заключенным в 2025 году специальным инвестконтрактам (СПИК) будет привлечено более 170 млрд руб. Эти средства направят на крупные индустриальные проекты.
- Правительство подготовило все необходимое для запуска ежегодной семейной выплаты, которой смогут воспользоваться более 4 млн человек.
- Ставки по семейной ипотеке могут стать дифференцированными в зависимости от количества детей в семье.
- Несырьевой неэнергетический экспорт в 2025 году вырос почти на 9,5% и приблизился к 13 трлн руб., на дружественные страны пришлось почти 86%.
- Власти увеличат число бюджетных мест по самым востребованным специальностям, необходимым для технологического лидерства России.
- Среднее профобразование в РФ будет называться специальным профессиональным.