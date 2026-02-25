Мишустин: повышение МРОТ в 2026 году коснулось 4,5 млн человек

В 2026 году в России повысили минимальный размер оплаты труда до 27 тыс. руб., повышение затронуло 4,5 млн человек. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Премьер-министр отметил, что правительство «последовательно повышает минимальный размер оплаты труда». Он напомнил, что в 2025 году МРОТ подняли на 16,5%.

«С текущего года он прибавил еще пятую часть и достиг 27 тыс. руб., что затронуло свыше 4,5 млн человек», — сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).

В начале февраля «Ъ» писал, что жители Москвы и Санкт-Петербурга считают действующий МРОТ недостаточным и ожидают его существенного повышения. По данным социологов, в столице респонденты посчитали справедливым МРОТ в размере 63,1 тыс. руб. в месяц. В Петербурге желаемый уровень — 59,2 тыс. руб.