Мишустин: заработанные на СПИКах 170 млрд рублей направят на крупные проекты

Благодаря заключенным в 2025 году специальным инвестконтрактам (СПИК) будет привлечено более 170 млрд руб. Их направят на крупные индустриальные проекты, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это около 4 тыс. новых рабочих мест в 10 российских субъектах»,— рассказал Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год (цитата по «РИА Новости»).

СПИК были введены в конце 2020 года. Они предполагают, что инвестор в обозначенные контрактом сроки обязан реализовать свой технологический проект на территории России. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд руб. При большей сумме контракт продлевается до 20 лет. В декабре 2025 года правительство расширило перечень технологий для заключения СПИК — в список вошли технологии, которые могут применяться в энергетике, химической и перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве.