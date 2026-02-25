Мишустин рассказал о разработке в России компонентов для сетей 5G

В России началось тестовое производство фотонных интегральных схем для развертывания сетей мобильной связи пятого поколения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Становление современных секторов невозможно без сильной радиоэлектронной отрасли»,— пояснил господин Мишустин, отчитываясь в Госдуме о работе правительства за 2025 год. Он назвал фотонные интегральные схемы важнейшими компонентами для развертывания сетей 5G.

Как рассказывали «Ъ» в Минцифры, первые коммерческие сети связи 5G должны появиться в России уже в 2026 году. Сроки и условия выделения операторам соответствующих частот зависят от результатов обсуждения с «заинтересованными ведомствами», пояснял представитель министерства. Собеседники «Ъ» на рынке предположили, что проект по строительству 5G в городах-миллионниках можно реализовать за пять лет.

