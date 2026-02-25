Мишустин: Россия запускает производство самолета Ту-214

В декабре Россия завершила сертификацию среднемагистрального лайнера Ту-214 и теперь запускает его производство. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«В сфере авиастроения продолжили восстанавливать компетенции. На протяжении года специалисты вели интенсивные испытания самолетов, основанных на передовых отечественных решениях и материалах»,— сказал Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.

Среди других ключевых проектов российской авиаотрасли премьер-министр назвал ближне-среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, обновленный SJ-100, региональный Ил-114. Он отметил, что легкий многоцелевой самолет «Байкал» с российским двигателем совершил первый полет.

Вместе с этим в России развивали беспилотные авиационные системы, отметил Михаил Мишустин. По его словам, инфраструктура для их испытаний и углубления компетенций на данный момент развернута примерно в трети российских регионов.

27 декабря 2025 года Росавиация выдала свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции Ту-214. В начале февраля S7 Group, Объединенная авиастроительная корпорация (входит в ГК Ростех) и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта поставки 100 самолетов Ту-214. Начало поставок серийных самолетов запланировано с 2029 года.