Мишустин: Всемирный банк отнес Россию к лидерам по цифровизации гостехнологий

Всемирный банк по итогам 2025 года включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.

При формировании индекса Всемирный банк оценивает уровень внедрения различных цифровых технологий, отметил Михаил Мишустин. В России одним из таких показателей выступает единый план, сказал он. Премьер-министр напомнил, что в план вошли меры, необходимые для исполнения указа президента по достижению национальных целей развития.

«Действует система управления рисками — от операционных до стратегических, с учетом обратной связи от граждан и бизнеса, важную роль в обеспечении которой играет Государственная дума», — сообщил Михаил Мишустин. Он добавил, что это позволило достичь первых результатов осуществления новых национальных проектов.