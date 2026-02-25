Мишустин заявил о росте ВВП России на 10% за три года

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год. По его словам, в прошлом году ВВП России вырос на 1%, а за три года рост ВВП превысил 10%.

«Что соответствует и превышает общемировой уровень. И это при нарастании непростых внешних вызовов»,— отметил господин Мишустин (цитата по «РИА Новости»).

В сентябре 2025 года Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП на этот год с 2,4% до 1,3%. Международный валютный фонд прогнозировал рост показателя до 1%, однако в январе 2026 года понизил его до 0,8%. Центробанк ожидает рост российской экономики в 2026 году в интервале 0,5–1,5%.

О ситуации в российской экономике — в материале «Ъ» «Канат над ареной».