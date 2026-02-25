Мишустин заявил о росте числа роботов в России более чем в 1,5 раза

В России работают мощные центры промышленной робототехники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, общее число таких роботов в стране увеличилось более чем в 1,5 раза.

Господин Мишустин уточнил, что центры промышленной робототехники открыты в Московской области, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Томской областях. Кроме того, в области станкостроения особый акцент сделан на автоматизации.

«Доля российских станков и инструментов в стране составила уже треть от их общего количества»,— рассказал российский премьер во время выступления в Госдуме по итогам работы правительства в 2025 году.

Наращивание мощностей в промышленности, пояснил Михаил Мишустин, требует дополнительных энергоресурсов. Для этого в стране построили более 30 объектов генерации. «Это дало дополнительно более одного ГВт»,— заключил председатель правительства.