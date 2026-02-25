Кортина крупными мазками

Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершилась в воскресенье. ‘‘Ъ’’ собрал необычные достижения, крупные провалы и запоминающиеся истории, в которые попали выступавшие на Играх спортсмены.

Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен — трехкратный олимпийский чемпион 2026 года

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Непрочные медали Проблемы с медалями стали, пожалуй, главной околоспортивной темой первых дней Олимпиады. Сначала сломалась награда лыжницы Эббы Андерссон. Затем ситуация повторилась у горнолыжницы Бризи Джонсон, биатлониста Юстуса Штрелова, фигуристки Алисы Лью… Быстро выяснилось, что все дело в конструкции. Медали состоят из двух частей: одна — гладкая — символизирует Милан, другая — рельефная — горные массивы Кортина-д’Ампеццо. А вместо обычных петелек для лент были предусмотрены специальные полости внутри, между половинками. Детали, через которые продевались ленты, оказались слишком хрупкими. Даже при легком воздействии заклепка расстегивалась. Оргкомитет Игр совместно с монетным двором Италии причину ломкости наград нашли, но деталей не предоставили. Так или иначе, тем, чье торжество было смазано, медали заменили или отремонтировали, а ко второй половине соревнований о казусе многие забыли.

Американская горнолыжница Линдси Вонн упала на трассе скоростного спуска

Фото: IOC / OBS / Reuters

Швейцарец Франьо фон Алльмен на трассе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Фото: Denis Balibouse / Reuters Швейцарец Франьо фон Алльмен в Италии повторил рекорд вида по количеству медалей на одной Олимпиаде. Он взял три награды высшей пробы. Такого успеха ранее добивались лишь два горнолыжника — австриец Тони Зайлер в 1956 году и француз Жан-Клод Килли в 1968-м. На Игры он приехал в ранге одного из фаворитов в скоростных дисциплинах, несмотря на тяжелое начало спортивного пути. В 17 лет фон Алльмен, уже сделавший себе имя на юношеском уровне, потерял отца. Дорогой вид спорта стал не по карману. Пришлось осваивать профессию плотника, работать на стройках, но и это не особо помогало. Последней попыткой почти отчаявшегося спортсмена продолжить карьеру стала краудфандинговая кампания. И ему удалось собрать достаточно денег, чтобы задержаться еще на сезон. «А потом я попал в сборную Швейцарии!» — поделился фон Алльмен.

Итальянский горнолыжник Джованни Францони завоевал серебряную медаль в скоростном спуске

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Фото: Eloisa Lopez / Reuters Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стартовал на Олимпиаде с бронзы в индивидуальной гонке. Но в заголовки мировых СМИ он попал не благодаря собственно выступлению, а из-за разговора с журналистами после него. Такие интервью ведь обычно очень скучные: банальные вопросы, банальные ответы. Легрейд сломал шаблон, превратив разговор с телеканалом NRK в исповедь. «Есть один человек на свете, с которым я хотел бы разделить сегодняшний успех. Она, вероятно, не смотрела гонку сегодня... Полгода назад я нашел любовь всей своей жизни — красивейшую и добрейшую из всех, кого я встречал. А три месяца назад я совершил самую большую ошибку, изменив ей,— произнес он со слезами на глазах.— У меня был шанс на настоящую любовь, и я все испортил. Я, возможно, не заслуживаю прощения, но, если это даст мне хотя бы крошечный шанс сказать ей, как сильно я ее люблю, я готов совершить социальное самоубийство в прямом эфире». Неожиданное признание Легрейда переросло в перепалку с одним из конкурентов, французом Эмильеном Жакленом. Финишировав четвертым в спринте, уступив норвежцу всего 0,2 секунды, он подколол его: «Боже мой! Меня победил изменник!» Легрейд поддел соперника в ответ. После нескольких раундов словесного боя биатлонисты встретились и поговорили. Ситуация разрешилась. С личной драмой Легрейда все сложнее. Бывшая девушка спортсмена написала в газету VG анонимное письмо. «Мне сложно его простить, даже после такого публичного признания в любви. Я не просила ставить меня в такое положение»,— говорится в нем.

Австрийский сноубордист Беньямин Карл завоевал на Олимпиаде золотую медаль в параллельном гигантском слаломе

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Олимпийская чемпионка нидерландская конькобежка Ютта Лердам

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters В отличие от Беньямина Карла конькобежка Ютта Лердам, взяв золото с олимпийским рекордом, не позировала топлес. Она всего лишь расстегнула комбинезон, показав — нарочно или нет — спортивный бюстгальтер фирмы Nike. Это легкое движение руки, как сообщила нидерландскому изданию AD основательница агентства Branthlete (оно специализируется на продвижении спортсменок), может принести голландке около $1 млн. Между тем, по оценке профессора Роба Уилсона, специалиста по спортивному маркетингу, до конца года Лердам может рассчитывать на доход до $13 млн. Правда, непонятно, насколько такой приток денег связан со спортивными успехами голландки. Она ведь ехала на Олимпиаду в статусе своего рода селебрити: в Милан прилетела на частном джете в компании своего жениха Джейка Пола — блогера, успешно монетизирующего свою боксерскую карьеру. За его спиной превратившиеся в медиахиты (пусть отнюдь не по спортивным причинам) бои против Майка Тайсона и Энтони Джошуа.

Французские фигуристы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров (слева) выиграл соревнования в одиночном мужском катании

Фото: Kaname Muto / The Yomiuri Shimbun / AFP

Фото: Kaname Muto / The Yomiuri Shimbun / AFP Соревнования фигуристов-одиночников на Олимпиаде в Италии подарили оглушительную сенсацию. Флагман вида Илья Малинин в произвольной программе провалился: падал, исполнял «бабочки» вместо прыжков — и занял лишь восьмое место. У располагавшихся в топ-3 после короткой программы Юмы Кагиямы и Адама Сяо Хим Фа тоже все пошло кувырком. А Михаил Шайдоров из Казахстана, входивший в число претендентов на награды, но о первом месте явно не помышлявший, откатался чистенько и наблюдал за этими срывами из кресла лидера. Вытеснить его из этого кресла было не суждено никому. Шайдоров принес Казахстану второе в истории золото зимних Игр.

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен завоевал первую золотую медаль зимней Олимпиады для латиноамериканской страны

Фото: John Locher / AP

Шведские лыжницы Фрида Карлссон и Эбба Андерссон

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Вообще-то для шведок Фриды Карлссон и Эббы Андерссон соревнования по лыжным гонкам сложились хорошо. Обе стали олимпийскими чемпионками, причем Карлссон — двукратной. При этом у каждой были неудачные эпизоды. Эббе Андерссон наверняка было обидно так завалить свой этап эстафеты. Первое ее падение фатальным бы не стало. Второе же лишило шведок шансов на победу. Андерссон, кувыркнувшись, сломала лыжу и остаток отведенной ей дистанции ковыляла на одной. Фриде Карлссон наверняка было обидно заболеть перед марафоном. С него она в итоге снялась, чем, кстати, помогла партнерше по сборной. Ведь именно в марафоне Эбба Андерссон завоевала свое первое олимпийское золото, причем с колоссальным отрывом, фактически без борьбы.

Канадский керлингист Марк Кеннеди в игре против сборной Норвегии

Фото: Issei Kato / Reuters

Мексиканский горнолыжник Лассе Гахиола со своей мамой Сарой Шлепер

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Фото: Denis Balibouse / Reuters Впервые в истории в одной зимней Олимпиаде приняли участие мать и сын — 46-летняя Сара Шлепер и 18-летний Лассе Гахиола. Оба — в горнолыжном спорте. Для Шлепер эти Игры были седьмыми в карьере; дебютировала она еще в Нагано в 1998 году. Для Гахиолы — первыми. Выступили они, правда, без блеска, наград сборной Мексики не принесли. На летней Олимпиаде такой прецедент был в 2016 году, но все-таки в более терпимом к возрасту виде — пулевой стрельбе. В Рио-де-Жанейро тогда сборную Грузии представляли олимпийская чемпионка 1988 года Нино Салуквадзе (она, кстати, выступала и в 2024 году в Париже) и ее сын Цотнэ Мачавариани.

Игрок сборной США Брок Нельсон и словак Адам Ружичка

Фото: David W Cerny / Reuters

Чемпионы вспомнили друга Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная США по хоккею после победы над Канадой в финале олимпийского турнира

Сборная США по хоккею после победы над Канадой в финале олимпийского турнира

Фото: Petr David Josek / AP

Роман Левищев