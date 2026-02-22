Сборная Канады выиграла мужской олимпийский турнир по керлингу

Сборная Канады по керлингу обыграла команду Великобритании в финальном матче Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Матч завершился со счетом 9:6.

В составе сборной Канады играли Брэд Джейкобс, Марк Кеннеди, Бретт Галлант, Бен Хеберт и Тайлер Тарди. Сборную Великобритании представляли Брюс Моуэт, Грант Харди, Бобби Лэмми, Хэмми Макмиллан-младший и Кайл Уодделл.

Для канадской мужской команды по керлингу это четвертое золото Олимпийских игр. Ранее представители страны побеждали в Турине (2006), Ванкувере (2010) и Сочи (2014). Единственная победа британцев случилась на первой зимней Олимпиаде в 1924 году. С тех пор до 1998 года вид не возвращался в олимпийскую программу. В Пекине (2022) команда в том же составе (за исключением запасного Кайла Уодделла) взяла серебро.

Арнольд Кабанов