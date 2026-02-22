Американские хоккеисты повторили чудо

Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо увенчал 22 февраля финал мужского хоккейного турнира, в котором было много сюжетных поворотов и немного забитых голов. Третий — Джека Хьюза — принес сборной США победу со счетом 2:1 над канадцами, которые слишком часто вставали на ее пути к большим триумфам, но в Италии все-таки не смогли справиться с американской упертостью и американским вратарем Коннором Хеллибайком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский хоккеист Джек Хьюз забивает победную шайбу

Для США, главного спортивного монстра, итальянская Олимпиада могла получиться очень обычной. Рядовой Олимпиадой. Наград формально собрали немало — три с лишним десятка, но лидеры — норвежцы — все равно где-то в космосе. Другой уровень. Были звучные успехи, но были и куда более громкие, чем успехи, катастрофы кумиров — Ильи Малинина, Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, Линдси Вонн. Исход хоккейного турнира придал ей, конечно, иной оттенок. Из-за его особенного благодаря возвращению на Олимпиады после длившегося десять с лишним лет перерыва игроков НХЛ статуса. И из-за особенной сладости, одержанной в решающем матче победы — над соперником принципиальнее не придумаешь. Соперником, который изобрел хоккей и долго смотрел на соседа, старавшегося его полюбить и освоить, свысока.

Чтобы в этом финале вспыхнули страсти, не потребовалось ждать ни минуты. Да, строго говоря, даже ни секунды. В первой же смене американская пятерка устроила для пятерки канадской, ударной канадской пятерки — с Коннором Макдэвидом, Маклином Селебрини, такую жестокую трепку, что глазам верить не хотелось. Шайба все время у сборной США, а попытки соперников отобрать ее выглядят жалко. Играют на выживание. Американцы так и не забили, но их настрой эпизод описал идеально.

Канадцы приходили в себя в том числе через демонстрацию силы. Американцы, конечно, не смущались, отвечали абсолютно симметрично. Борта трещали. В какой-то момент даже показалось, что вот-вот вспыхнет драка. Случилась же она, в конце концов, год назад на «Турнире четырех наций». Но нет, обошлось. Решили, что хоккей важнее.

Вспышка была совсем иного рода. В таких матчах, когда все изучены вдоль и поперек, важны какие-то неординарные ходы, решения. Американский форвард Мэтт Болди нашел решение неординарнее не бывает.

Человек, заставший лучшие времена советского хоккея, сказал бы, что в стиле Валерия Харламова. Он же обожал вот так, чуть-чуть отпустив шайбу, как бы дурача оппонентов, проскакивать между двумя защитниками. Болди же вообще исполнил какой-то почти цирковой номер. Проскакивая между Кейлом Макаром и Девоном Тейвзом, пожоноглировал шайбой. Трюк заворожил всех, включая вратаря Джордана Биннингтона, как-то вяло выбросившегося на смельчака-нападающего.

Открыть счет в финале — это вроде бы еще не то что бы великое свершение. Но хоккейные эксперты со стажем, конечно, кое-что отметили. В важнейших противостояниях между двумя соседями его всегда открывали канадцы. И в финале ванкуверской Олимпиады 2010 года, и в полуфинале Олимпиады сочинской 2014-го, и в решающем матче «Турнира четырех наций» они забивали первыми. А потом побеждали. Теперь традицию удалось нарушить.

А взгляд ловил в действиях канадцев после этой неудачи признаки той же странной безалаберности, которая чуть не угробила их в предыдущих матчах play-off — с чехами, финнами. Многовато же ошибок. Дурацких в том числе. Ши Теодор удаление заработал на ровном месте, и повезло, что американцы в большинстве не завезли шайбу в ворота. И Дрю Даути, матерый, с двумя выигранными в молодости Олимпиадами, прямо перед перерывом, когда нужно быть предельно аккуратным, подарил соперникам шайбу в своей зоне. Беда прошмыгнула стороной. А капитана, вожака Сидни Кросби, который мог бы добавить игре хладнокровия, на площадке нет — травмирован.

Но в памяти, конечно, всплывали и картинки из других миланских матчей канадцев. В играх и с чехами, и с финнами они обретали настоящую мощь, только когда сталкивались с необходимостью догонять. Щелчки по носу их будили.

В этом смысле история повторялась. Канадцы добавили прилично. И до сих пор аккуратные американцы, измотанные их давлением, наконец сфальшивили по полной, проворонив Коннора Макдэвида. Сборную США выручил тезка канадского форварда Коннор Хеллибайк. Американский вратарь встретил этот выход один на один поразительно спокойно. Вообще не дергался, не гадал, реагируя на финты. Просто спокойно, как усталый грибник на пенек, присел перед ленточкой и дождался, когда гений-технарь упрется в его богатырскую фигуру.

Дальше — новое испытание. У американцев, не выдержав канадской карусели, один за другим уселись на скамейку штрафников Джейк Генцел и Чарли Макэвой. Играть впятером против троих канадцев сборной США предстояло аж полторы минуты. Да это почти верный гол. Как тут устоять? Но это «двойное» большинство канадцы разыгрывали настолько бестолково, что обороняющимся не пришлось, строго говоря, совершать ничего героического. Американская сборная выкрутилась, но этот конфуз канадский порыв не погасил. Пламя по-прежнему горело ярко.

Гол из него все-таки родился, созданный потом и кровью тех канадцев, кто выцарапывал шайбу в чужой зоне после вбрасывания, и снайперским талантом защитника Кейла Макара. Попал точно в дальний угол.

Сборная США в атаке обратила себя внимание лишь перед сиреной на перерыв. И как обратила! После броска Брока Фэйбера шайба не угодила в ворота каким-то неведомым образом, поочередно ударившись о каждую из двух стоек. Ну, фарт в этом финале для канадцев тоже был не лишним.

А американцев в заключительном периоде удерживал на плаву Коннор Хеллибайк. Сначала прямо перед ним, уже успевшим сместиться в угол, оказался Девон Тейвз. Шайбу он успел переложить так, что распахнул по идее для нее дорогу в створ настежь, сам, видимо, пережив шок, когда понял, что уперлась она в невесть откуда взявшую клюшку все-таки не сдавшегося вратаря. Затем на Хеллибайка выкатился Маклин Селебрини. Голкипер встал перед ним неприступной скалой, как до этого перед Макдэвидом. Разве что Нейтану Маккиннону на безумный кураж американского вратаря кивать было бессмысленно. Главный снайпер регулярного чемпионата НХЛ собственными руками запорол идеальный момент, не попав в пустой угол.

Впрочем, и Джордан Биннингтон на противоположном краю площадки спасал своих. Но — гораздо реже. Канадцы нажимали так плотно, что можно было подумать, будто бы отдыхали перед этим финалом на неделю дольше. Но ведь времени на восстановление у соперников было примерно поровну.

В эти минуты поверить в то, что канадцев в ближайшее время подстерегает суровое испытание, было трудно. Это американцам надо было терпеть изо всех сил, тянуть до овертайма. Испытание канадцам обеспечил Сэм Беннетт. Увлекся, когда требовалась осторожность, борьбой в американской зоне и в горячке рубанул по лицу Джека Хьюза. Беннетту дали не две, а четыре минуты штрафа.

Канадцы выдержали. А Джейк Хьюз, как и Беннетт до него, нарвался на совершенно необязательное удаление. Но и американцы устояли. Увернуться от овертайма у миланского финала не вышло.

Этот овертайм — в «лотерейном» формате «три на три», как и все олимпийские,— мог вырулить к чему угодно. Вырулил к американском выпаду.

Ему не дал пропасть впустую Зак Веренски, выигравший поединок у Нейтана Маккиннона и сумевший отдать поперечный пас, а также прошивший Джордана Биннингтона Джейк Хьюз, обреченный теперь, видимо, как и все его партнеры, купаться в народной любви, в которой довелось искупаться всем причастным к великим американским хоккейным триумфам. А их немного было. Весь список — это Кубок мира 1996 года, в финале которого сборная США одолела канадцев, да Олимпиада 1980-го с выигрышем в ключевом матче у казавшейся неуязвимой советской команды. То самое легендарное «Чудо на льду». Итальянская победа именно на чудо, естественно, не тянула, но капелька волшебства была и в ней.

Алексей Доспехов