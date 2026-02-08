На склоне олимпийских лет

Знаменитая американская горнолыжница 41-летняя Линдси Вонн оказалась в фокусе внимания во второй день Олимпиады. Но вовсе не такого, за которым она ехала в Италию. Ее попытка в скоростном спуске закончилась плачевно — спортсменка не справилась со скоростью, задела рамку ворот, ее развернуло, что привело к жесткому падению. Подняться самостоятельно спортсменка не сумела, ее пришлось эвакуировать вертолетом. Вероятно, зрители в последний раз видели Линдси Вонн в качестве профессиональной спортсменки.

Выступление Линдси Вонн на Играх в Милане и Кортина-д`Ампеццо должно было стать высшей точкой очередной голливудской сказки. Из числа тех, которые про возвращение на фоне всеобщего скепсиса, преодоление (герою непременно должно что-то мешать) и какой-нибудь вышибающий слезу умиления у поклонников и скрежет зубов у недругов триумф. Линдси Вонн под такой сценарий отлично подходила.

Карьеру американка завершила еще семь лет назад. Карьеру блестящую. В нее уместились и 84 победы на этапах Кубка мира, и россыпь медалей чемпионатов мира, две из которых золотые, и, разумеется, золото олимпийское.

Вершины карьеры Вонн достигла в соревнованиях по скоростному спуску в Ванкувере-2010. Потом все пошло как-то не так. Организм Вонн уже не выдерживал сверхагрессивный, мужской стиль катания (в 2012-м поговаривали даже, что она хотела соревноваться с мужчинами, но не получила разрешения от руководства Международной федерации лыжного спорта).

В 2013 году Вонн порвала крестообразные связки. Подлечилась, но на фоне по-прежнему преследовавших ее травм вынуждена была пропустить Игры-2014 в Сочи. К Пхёнчхану-2018 снова поправилась, но на корейской Олимпиаде была только третьей. Тогда ей было 33 года, и она стала самой возрастной на тот момент медалисткой Игр в горнолыжном спорте. То есть все указывало на то, что пора бы уже и заканчивать. И в 2019-м в ранге рекордсменки по количеству побед на этапах Кубка мира в супергиганте и скоростном спуске (как среди женщин, так и мужчин), а по мнению многих, еще и лучшего специалиста по скоростным дисциплинам в истории Линдси Вонн завершила карьеру. Объяснила она свое решение просто: накопились травмы.

Прошло пять лет, и, словно подтверждая меткость строчки «у всех проблем одно начало — сидела женщина, скучала…», Линдси Вонн, устав от вполне обеспеченной жизни «на пенсии» (состояние спортсменки оценивается примерно в $20 млн), решила вернуться.

В интервью Forbes она признавалась, что ей просто нужен был новый вызов. О том, насколько Вонн тянуло обратно на склон, можно судить по тому, что ради возвращения она пошла на операцию по частичной замене сустава в правом колене. Колено после «модификации» болеть перестало, и Вонн, как оказалось, даже в свои годы была лучше большинства молодых соперниц. В сезоне-2025/26 она приняла участие в пяти этапах Кубка мира, на всех занимала призовые места, а два и вовсе выиграла. Разумеется, ее тут же назначили фавориткой в битве за золото на итальянской Олимпиаде.

Даже скептики считали, что если уж не золото, то медаль попроще американка возьмет и снова окажется самым возрастным призером Игр в горных лыжах (в Пекине-2022 этот «титул» перехватил француз Жоан Кларе — на момент завоевания олимпийского серебра ему был 41 год и 1 месяц). В нее продолжали верить даже после того, как колени снова начали давать о себе знать. Но больше всех в себя верила сама Вонн. Ведь на трассу в Olimpia delle Tofane, отлично ей известную (на ней она 12 раз становилась победительницей этапов Кубка мира), она снова выходила с травмой, причем свежей и серьезной (разрыв передней крестообразной связки левого колена), полученной в конце января. Могло ли это кончиться хорошо? В голливудской сказке могло. В жизни все получилось прозаичнее.

Уже на начальном отрезке трассы Линдси Вонн, не пожелавшую отступать от своего сверхагрессивного стиля, повело, она зацепила плечом рамку ворот, в полете ее развернуло и перевернуло.

Удар был настолько сильный, что Вонн стала кричать от боли. Встать самостоятельно она уже не смогла. В итоге спортсменку пришлось эвакуировать на вертолете, который публика провожала аплодисментами.

Свою долю славы Линдси Вонн, так или иначе, получила. Даже не финишировав, она стала гвоздем программы, задвинув куда-то на второй план олимпийскую чемпионку. Золотую медаль, кстати, завоевала соотечественница Вонн Бризи Джонсон.

